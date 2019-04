Ja, sagt ein Psychologie-Team von der University of Tennessee. Denn Lächeln macht fröhlich. Wir können mit unserm Gesichtsausdruck die Gefühle beeinflussen, aber nur ein bisschen.

Das haben die Forscher in einer Meta-Analyse herausgefunden. Sie haben sich Daten aus 138 Studien zum Thema angeguckt und sie zusammengefasst. In der Fachwelt ist die Frage umstritten, ob Lächeln glücklicher macht: Einige Studien kommen zum Ergebis, ja, es hilft, andere sagen nein. Die neue Metastudie gibt jetzt den Ja-Sagern recht. Doch sie stellt fest, dass der Effekt nicht sehr groß ist. Ein Lächeln hilft also nicht als Therapie. Einer der beteiligten Psychologen schrieb, er glaube nicht, dass Menschen sich ins Glück lächeln können. Aber es gibt eine Rückkopplung, wenn auch noch mit vielen Unklarheiten.