Auf der Suche nach Sex legen Zwergbeutelmarder nachts bis zu zehn Kilometer zurück - und dabei vergessen sie zu schlafen.

Forschende aus Australien haben herausgefunden, dass dieses Verlangen sie wohl umbringt. Denn die kleinen Beuteltiere paaren sich in einer Brutzeit praktisch zu Tode. Die Weibchen dagegen können bis zu vier Jahre lang leben und sich fortpflanzen. Das Team trackte einige der Marder auf einer Insel vor der Küste des australischen Northern Territory. Dabei sahen sie, dass die Männchen sich praktisch nicht ausruhten, wenn sie potenzielle Partnerinnen suchten. Sie verwendeten auch keine Zeit mehr auf die Fellpflege und zogen so eher Parasiten an.