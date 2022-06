In der archäologischen Stätte Pompeji in Italien ist jetzt ein Roboter-Wachhund im Einsatz.

Er hört auf den Namen Spot und soll versuchsweise die Ruinenstätte inspizieren, Daten sammeln und auf Sicherheitsprobleme aufmerksam machen. Wie der Direktor von Pompeji, Gabriel Zuchtriegel, der Nachrichtenagentur AFP sagte, soll der Roboterhund unter anderem in unterirdischen Bereichen unterwegs sein, wo Menschen aus Sicherheitsgründen nicht hindürfen. Außerdem soll Spot auch Raubgräber stoppen.

Der gelbe Roboterhund ist etwa so groß wie ein Golden Retriever und lässt sich per Tablet steuern. Er kostet rund 70.000 Euro und wird seit dieser Woche in Pompeji getestet, sehr zur Freude der Touristinnen und Touristen.

Entwickelt hat ihn eine US-Firma, die den Roboterhund unter anderem für Einsätze im Bergbau oder auf Baustellen bewirbt. Aber auch Bastler haben sich schon an Spot ausgetobt, berichtet das Onlineportal Golem. Zum Beispiel als Piss-Bot oder als Paintball-Schütze.