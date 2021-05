Die rumänischen Behörden sind kreativ, um möglichst viele Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen.

Auch auf dem „Dracula-Schloss“ Bran können Besucher den Impfstoff bekommen. Am Wochenende standen deshalb hunderte Menschen vor der Burg in den Karpaten Schlange. Zusammen mit der Spritze gab es eine Bescheinigung über Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein - und eine kostenlose Führung durch die Folterkammer des Schlosses.

Bran hat allerdings in Wirklichkeit wohl nichts mit der Romanfigur "Dracula" zu tun - und auch nichts mit der historischen Figur, die den Autor Bram Stocker für seine Geschichte inspirierte. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um den rumänischen Fürsten Vlad Tepes, der im 15. Jahrhundert lebte und auch als "Der Pfähler" bekannt war - wegen seiner Vorliebe für Hinrichtungen. Tepes hielt sich aber wohl nie auf Schloss Bran auf.

Um die Impfkampagne in Rumänien voranzutreiben, haben die rumänischen Behörden auch 24-stündige Impf-Marathons in der Nationalbibliothek organisiert. Bisher hat jede/r Fünfte mindestens eine Impfdosis erhalten. Laut einer Umfrage des Think Tanks Globesec sind Rumänen und Rumäninnen unter den östlichen EU-Mitgliedern am wenigsten bereit, sich impfen zu lassen.