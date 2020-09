Wahlerfolg für einen Toten

In einem Dorf in Rumänien ist ein Bürgermeister wiedergewählt worden - obwohl er schon zehn Tage tot war.

Ion Aliman bekam laut vorläufigem Ergebnis etwa zwei Drittel der Stimmen im Ort Deveselu. Er war an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Nach der Wahl gingen viele Dorfbewohnerinnen und Bewohner zu seinem Grab und zündeten Kerzen an. In sozialen Medien ist ein Video zu sehen, indem einige von ihnen sagen, Aliman schaue von "irgendwo da oben zu".

Angeblich konnte sein Name so kurz vor der Wahl nicht mehr von den Stimmzettel entfernt werden. Sein Stellvertreter übernimmt jetzt. Er erklärte einem lokalen Fernsehsender, keiner der anderen Kandidaten habe das gleiche Vertrauen der Wähler bekommen wie Aliman. Die Kommunalwahlen fanden gestern in Rumänien statt, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie verschoben worden waren.