Aber diese Rundung könnte auch Nachteile haben. Das vermuten Forschende unter anderem aus Harvard und Chemnitz. Sie haben bei einigen Testteilnehmern gemessen, wie sich diese Rundung auswirkt. Je runder der Bereich an den Zehen, desto weniger waren die Zehen-Grundgelenke gefordert. Die verbinden die Zehen mit den anderen Fußknochen und sind wichtig dafür, dass wir so gut auf zwei Beinen gehen können.

Was es heißt, wenn diese Gelenke nicht mehr so sehr gebraucht werden, können die Forschenden nur mutmaßen. Möglich wäre, dass dadurch auch die Muskeln an diesen Gelenken nicht mehr so stark sind. Das könnte schließlich zu schmerzhaften Reizungen an den Füßen führen (Plantarfasziitis).

Dieser Zusammenhang ist aber noch nicht bewiesen. Die Forschenden wollen jetzt größere und weitergehende Versuche starten. Dabei wollen sie auch klären, welche Langzeitwirkungen andere Komfort-Funktionen wie zum Beispiel dämpfende Sohlen haben.