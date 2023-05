Eine finnische Zeitung hat Informationen und Berichte zum Krieg in der Ukraine in dem weltweit beliebten Online-Spiel Counter-Strike versteckt.

Die Zeitung "Helsingin Sanomat" hat so nach eigenen Angaben einen Weg gefunden, die Medienzensur in Russland zu umgehen. Der Chefredakteur sagte, dass seine Zeitung, genau wie andere unabhängige ausländische Medien in Russland gesperrt werden. Bei Online-Spielen sei das aber erst mal nicht der Fall.

Ego-Shooter auch in Russland zugänglich

Counter Strike ist ein Ego-Shooter-Spiel. Spielerinnen und Spieler können ihre eigenen Karten erstellen, die alle runterladen und spielen können. Die finnische Zeitung hat nach eigenen Angaben eine slawische Stadt namens Wojna erstellt, was auf russisch Krieg bedeutet. Dort gibt es einen digitalen Raum, wo auf den Wänden dann zum Beispiel Artikel und Fotos zu sehen sind, die Ereignisse wie das Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha dokumentieren.

In Russland spielen rund vier Millionen Menschen Counter-Strike - seit seiner Veröffentlichung vor ein paar Tagen ist die Karte laut der Zeitung schon mehr als zweitausend Mal heruntergeladen worden.