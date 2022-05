In Russland haben sich Besucherinnen und Besucher eines Rockkonzertes wohl offen gegen den Krieg in der Ukraine gestellt.

In sozialen Netzwerken sind mehrere Videos aufgetaucht. Die zeigen, wie Hunderte Menschen vor einer Bühne immer wieder "Scheiß Krieg!" rufen. Unabhängige Medien berichten, dass die Aufnahmen bei einem Auftritt der russischen Rockgruppe Kiss-Kiss gemacht wurden. Das Ganze hat demnach in St. Petersburg stattgefunden.

Strafen für die Band möglich

Kiss-Kiss hatten sich in der Vergangenheit schon gegen Russlands Krieg in der Ukraine positioniert. Zu den Aufnahmen jetzt hat die Band noch nichts gesagt. Im Netz machen sich Fans Sorgen, dass die Band mit Strafen rechnen muss. In Russland darf der Krieg gegen die Ukraine offiziell nur «militärische Spezial-Operation» genannt werden.

Eine ähnliche Protest-Aktion hat es wohl letzte Woche bei einem Konzert einer anderen Band gegeben. Inzwischen gibt es Berichte, dass gegen den Sänger Ermittlungen laufen.