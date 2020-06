Die erste Reinigung der verschmutzten Naturgebiete soll etwa zwei Wochen dauern. Ende Mai waren durch ein Leck in einem Kraftwerk nahe der Industriestadt Norilsk rund 21 000 Tonnen Diesel ausgetreten. Fachleute schätzen, dass die Natur Jahre brauchen werde, um sich zu erholen. Die roten Ölfecken in der Tundra waren selbst aus dem All zu sehen. Umweltschützern zufolge handelte es sich um den bisher schlimmsten derartigen Unfall in der Region.

Das Kraftwerk gehört einem der weltgrößten Nickelproduzenten. Nach ersten Ermittlungen wurde dort ein Tank beschädigt, weil Stützen des Fundaments im Boden abgesackt sein sollen. So seien am Tank Risse entstanden. Ein Grund könnten auch die ungewöhnlich hohen Temperaturen in Sibirien sein, die seit Jahren dafür sorgen, dass der Permafrostboden immer mehr auftaut.