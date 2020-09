Russland versucht gerade rund 30 Babys, die von russischen Frauen ausgetragen wurden, zu ihren Eltern zu bringen. Die leben in China. Die zuständige Beamtin für Kinderrechte sagte bei einer Pressekonferenz, dass gerade ein Flug von Peking nach St. Petersburg organisiert werde. Dort lebten viele der Kinder im Moment im Waisenhaus. Es gehe ihnen gut. Allerdings gibt es demnach auch noch weitere Kinder von Leihmüttern, von denen die Behörden nicht wüssten, wo sie sind.

Leihmutterschaft ist in China verboten. Paare geben umgerechnet etwa bis zu 64.000 Euro aus, um eine Frau in Russland zu beauftragen, ihr Baby auszutragen. Das Geschäft mit der Leihmutterschaft gibt es auch in der Ukraine, in Georgien und den USA.