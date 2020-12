In Russland wird offenbar ein Corona-Impfstoff für Tiere entwickelt.

Nach Aussagen des Chefs der russischen Veterinäraufsicht in einer Fachzeitschrift wird der Impfstoff im Moment an Nerzen, Katzen und Nagetieren getestet. Er befindet sich demzufolge in der dritten Studienphase, die entscheidend für die Zulassung ist. In Russland soll der Impfstoff verhindern, dass es dort zu Corona-Ausbrüchen auf Tierfarmen wie in Dänemark kommt. Da waren letzten Monat Millionen Nerze getötet worden. Das Coronavirus war in den Tieren mutiert und hatte sich in einigen Fällen wieder auf Menschen übertragen. Auch in Russland leben zehntausende Nerze in Tierfarmen.

In Russland sind auch schon zwei Impfstoffe gegen Corona entwickelt und freigegeben worden – der erste schon im August, ohne dass die Ergebnisse der dritten Studienphase abgewartet wurden. Experten gehen davon aus, dass der russische Impfstoff gut wirken könnte. Sie sehen es aber auch kritisch, dass er dort schon massenweise geimpft wird, ohne dass die Tests zu Ende sind.