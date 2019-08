Das erste von geplant vielen solcher Atomkraftwerke legt heute vom russischen Hafen Murmansk ab. Weil es keinen eigenen Antrieb hat, soll es von Schleppern rund 5000 Kilometer weit in den äußersten Nordosten Russlands gezogen werden. An Bord sind zwei Reaktoren, die noch in diesem Jahr eine Hafenstadt in Sibirien mit rund 100.000 Einwohnern und Gas- und Ölbohrinseln mit Energie versorgen sollen.

Umweltschützer warnen vor einem "schwimmenden Tschernobyl". Greenpeace zum Beispiel kritisiert, dass in der abgeschiedenen Region, in der das AKW-Schiff Strom produzieren soll, die Infrastruktur fehle, sollte es eine Havarie geben.