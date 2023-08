In wenigen Tagen will Russland ein Raumfahrzeug zum Mond schicken - die erste Mondmission seit fast 50 Jahren.

Dafür wird ein Dorf geräumt. Der Ort liegt ganz im Osten Russlands, in der Nähe der chinesischen Grenze und nicht weit vom Startplatz entfernt. Die Behörden vermuten, dass in diesem Gebiet Raketenteile landen könnten. Die lösen sich, wenn sich die Mondsonde von der Trägerrakete trennt.

Die Sonde Luna 25 wird nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos die erste sein, die am Südpol des Mondes ankommt. Dort wird viel gefrorenes Wasser vermutet. Wasser-Ressourcen wären Voraussetzung für eine Mondbasis, wo Menschen eine längere Zeit verbringen könnten. Es gibt gemeinsame Pläne von Russland und China, so eine Kolonie dort in den nächsten Jahren zu errichten.

Eine Mondlandung ist technisch anspruchsvoll. Der Start von Luna 25 ist mehrmals verschoben worden.