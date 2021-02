Nach Worten von Ministerpräsident Michail Mischustin soll das Mittel im März ausgeliefert werden. Allerdings gibt es zu dem neuen Impfstoff noch keine umfangreichen Studien. Er ist also noch nicht so an Menschen getestet worden, wie das Zulassungsbehörden in anderen Ländern erwarten.

Russland hatte schon mit seinem ersten Impfstoff Sputnik V im letzten Sommer einen ähnlichen Vorstoß gemacht. Auch dieser Impfstoff kam zum Einsatz, ohne zu Ende getestet worden zu sein. Mittlerweile wird ihm aber eine hohe Wirksamkeit bescheinigt.

In Russland ist aber bisher nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung geimpft, obwohl seit mehreren Monaten Impfstoffe zur Verfügung stehen - nur etwa 1,5 Prozent der Einwohner. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich noch nicht impfen lassen, obwohl seine Regierung die Mittel lobt.