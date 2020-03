In letzter Zeit beobachten aber russische Forschende immer mehr Fälle von Kannibalismus unter Eisbären. Genaue Zahlen nennen die Forschenden des Instituts für Umwelt- und Evolutionsprobleme der Russischen Akademie der Wissenschaft aber nicht. Unklar ist auch, ob das Verhalten mit dem Klimawandel zusammenhängt.

Weil das Nordpolarmeer immer länger eisfrei ist, gehen viele Eisbären an Land auf Futtersuche, statt Robben zu fangen. Es werden auch immer mehr Tiere in der Nähe von menschlichen Siedlungen gesichtet. Laut den Forschenden gab es auch früher schon Kannibalismus unter Eisbären, vor allem in Jahreszeiten, in denen es an Nahrung mangelt. Aber der Anstieg gebe Grund zur Sorge.

Ein Aspekt der höheren Zahlen könnte aber nach Aussage der Wissenschaftler auch sein, dass immer mehr Menschen in den Regionen leben und solche Vorfälle beobachten können, zum Beispiel Öl- und Gasarbeiter oder Soldaten.