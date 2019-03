Tierschützer kritisieren dieses Wal-Gefängnis in einer Bucht am Japanischen Meer seit Monaten. Die Tiere sind dort seit Herbst eingesperrt, mittlerweile sind mindestens drei Belugas und ein Orca gestorben. Sie sollen angeblich für wissenschaftliche Zwecke gefangen worden sein.

Gegner der Anlage glauben nicht an eine schnelle Lösung. Das Eis im Winter hat den Tieren zu schaffen gemacht. Experten sagen, dass die Wale noch bis zu vier Monate in der Anlage bleiben sollten und erst dann transportiert werden könnten. Greenpeace befürchtet, dass die Orcas und Belugas an chinesische Aquarien verkauft werden könnten. Nach Angaben der Wal- und Delfinschutzorganisation WDC wurden die Becken von vier Firmen angemietet. Die Anlage ist inzwischen auch ein Fall für die russische Staatsanwaltschaft. Tierschützer sammeln seit Wochen Unterschriften. Mittlerweile sind es so viele, dass sich das russische Parlament mit dem Thema befassen muss.