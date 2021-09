Hunderte Elektroroller sind in Moskau mit Schmierfett beschädigt worden.

Laut dem Verleiher Whoosh waren dadurch einige Roller fahruntauglich. Auch Griffe und Displays seien beschmiert worden. Aktuell sind mehr als 800 Geräte beschädigt. Mehr Infos gibt es noch nicht zu den Vandalismus-Vorfällen. Die Polizei suchte nach mindestens drei Unbekannten. Nach einer Reinigung konnten viele Roller wieder benutzt werden.

In Russland sind Elektroroller - wie auch in Deutschland - vor allem bei jungen Menschen beliebt. Sie sorgen aber wegen ihrer hohen Geschwindigkeit immer öfter für Ärger auf Gehwegen und in Parks. Nach Angaben des russischen Innenministeriums sind allein im ersten Halbjahr mehr als 180 Roller-Unfälle gemeldet worden. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. In einigen Städten wie St. Petersburg gilt deshalb ein Tempolimit.

Umweltschützer kritisieren außerdem, dass in Zukunft immer öfter nicht mehr gebrauchte Akkus von E-Rollern illegal in der Natur entsorgt werden könnten.