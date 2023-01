Russland ist weiter dabei, unabhängige Medien einzuschränken.

Jetzt hat es das regierungskritische Nachrichtenportal "Meduza" getroffen. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat erklärt, dass es als "unerwünschte Organisation" eingestuft wurde - was faktisch ein Verbot bedeutet.

"Meduza" hatte detailliert über Russlands Krieg gegen die Ukraine berichtet. Kurz nach dem Einmarsch ins Nachbarland vor einem Jahr wurde schon die Internetseite des Nachrichtenportals blockiert. Seitdem ist sie für Menschen aus Russland nur noch über Umwege erreichbar.

Die Einstufung als "unerwünschte Organisation" kann für Leserinnen und Leser in Russland Folgen haben. Nach Angaben des Nachrichtenportals müssen sie mit Strafen rechnen, wenn sie Artikel im Netz teilen, oder sie kommentieren. Auch Leute, die für das Portal gearbeitet haben und noch in Russland sind, seien in Gefahr.

Russland geht seit langem gegen unabhängige Medien vor. Teils werden sie verboten - teils geben sie aber auch selbst auf, weil die Regierung ihnen Druck macht.