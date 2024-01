In Russland sorgt der Tod von Kater Twiks für Entsetzen.

Das Tier war mit in einem Zug unterwegs - scheinbar streunend. Eine Zugbegleiterin konnte keinen Besitzer ausfindig machen. Also vermutete sie laut der russischen Staatsbahn, Twiks sei bei einem vorigen Halt an Bord gegangen - und warf ihn aus dem Waggon.

Tatsächlich war der Besitzer des Katers an Bord. Er hatte aber geschlafen und konnte Twiks erst Stunden später als vermisst melden. Hunderte Freiwillige suchten nach dem Tier. Schließlich wurde der Kater tot aufgefunden - vermutlich erfroren.

Wegen Twiks' Tod wurde eine Online-Petition gestartet. Hunderttausende fordern, dass die Zugbegleiterin entlassen wird. Die russische Staatsbahn hat sich für den Vorfall entschuldigt und neue Richtlinien angekündigt. In Zukunft soll es Pflicht sein, Tiere in solchen Fällen nur noch direkt an Personal im Bahnhof zu übergeben.