Ministerpräsident Michail Mischustin hat ein entsprechendes Dekret unterschrieben. Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, können demnach mit ihrem Abschlusszeugnis an eine Berufsschule wechseln. Wer auf die Universität will, musst dort allerdings eine Aufnahmeprüfung machen.

Die Abschlussprüfungen waren immer wieder verschoben worden, weil die Schulen wegen des Coronavirus seit Mitte März geschlossen sind - inzwischen haben die Sommerferien angefangen.

In Bahrain gab es offenbar noch Abschlussprüfungen. Die Absolventen und Absolventinnen einer Oberschule in dem Königreich am Persischen Golf verlegten ihre Abschlussfeier auf die Formel-1-Strecke und konnten damit die Regeln des Social Distancing einhalten. Wegen der Corona-Pandemie finden dort gerade keine Rennen statt. Die Absolventen mussten dabei eine Desinfektionsschleuse durchschreiten, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen.