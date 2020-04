Die Umweltschutzorganisation WWF sagt, dass sich das Problem wegen der Corona-Pandemie noch verschärft hat. In Russland gelten seit Ende März zum Teil Ausgangssperren, außerdem ist arbeitsfrei. Gerade in abgelegenen Gebieten halten sich laut WWF aber viele Menschen nicht an die Auflagen und gehen in die Natur – auch, um illegal zu jagen. In schwierigen Zeiten zögen es die Menschen vor, sich auf sich selbst zu verlassen – und zum Beispiel Vorräte an Fleisch anzulegen. Experten rechnen damit, dass sich die Zahl der Arbeitslosen in Russland wegen der Corona-Krise verdoppeln könnte.

Letzte Woche hatte der WWF schon berichtet, dass in Russlands hohem Norden seit Jahren der Rentierbestand zurückgeht – neben Wilderei sei dafür aber auch der Klimawandel verantwortlich.