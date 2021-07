Ein Dorf auf der russichen Halbinsel Kamtschatka hat gerade ein großes Problem - Mücken.

Millionen der Tiere haben sich in dem Dorf im Osten Russlands zu einem riesigen Schwarm vereinigt. Ein Video davon sorgt seit dem Wochenende für Aufsehen. Zu sehen ist, wie ein Bewohner des Dorfs im Auto fährt und die Straße wegen der vielen Insekten nur schwer zu erkennen ist. Die Aufnahmen erinnern an einen Tornado.

Der Mann sagte einem lokalen Nachrichtenportal, es habe am Horizont Säulen aus Mücken gegeben. Nach seinen Worten gibt es immer wieder Probleme mit den Insekten - vor allem, wenn es länger geregnet hat. In diesem Jahr sei die Zahl der Mücken aber höher als üblich.



Eine Wissenschaftlerin erklärt die Schwärme so: Männliche Mücken umschwirren Weibchen, um sich zu paaren. Für Menschen sei das das Ganze aber ungefährlich.