Die Bevölkerung wird immer älter und es werden zu wenig Kinder geboren.

Ein Problem, dass in mehreren Ländern besteht - auch in Russland. Viele Länder versuchen deshalb, die Bedingungen für Familien zu verbessern. Russland will das Problem dagegen mit Verboten lösen. Das Parlament arbeitet da gerade an einem Gesetz gegen sogenannte Kinderlosigkeitspropaganda. Denn die Abgeordneten meinen, dass im Netz, in Filmen und in der Werbung kinderlose Lebensweise zu positiv dargestellt wird. Das wollen sie in Zukunft verhindern - unter anderem mit hohen Geldstrafen von umgerechnet mehreren tausend Euro.

Der Parlamentsvorsitzende hat erklärt, eine große Familie sei die Basis für einen starken Staat. Die russische Regierung und die Russisch-Orthodoxe Kirche propagieren immer wieder sogenannte "traditionelle Werte" - auch als Gegenentwurf gegen ihrer Meinung nach zu liberale westliche Ideen.

Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass das Gesetz ähnlich wird wie das gegen sogenannte LGBTQ-Propaganda. Mit dem verbietet Russland systematisch queere Inhalte - zum Beispiel im Netz, in Musik, Filmen und Büchern.