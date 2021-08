Aus Russland kommt ein Lebenszeichen des Regierungskritikers Alexej Nawalny aus seiner Haft.

Er hat zum ersten Mal aus dem Straflager heraus ein Interview gegeben - und sich über seine Haftbedingungen beschwert. Laut dem Text in der New York Times wird er gezwungen, jeden Tag stundenlang Staatsfernsehen und Propagandafilme zu sehen. Es dürfe in dieser Zeit nichts anderes machen, nur auf einem Stuhl sitzen und auf den Fernseher schauen.

Nawalny hatte seine Antworten für das Interview auf mehr als 50 handgeschriebenen Seiten an die Journalisten übermittelt. Er war im Februar zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll - in einer Zeit, als er sich in Deutschland von einem Mordanschlag erholte.