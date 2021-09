Russland will ganz im Osten des Landes eine neue Stadt bauen und sie Sputnik nennen.

Also genau so wie den ersten Satelliten im Weltall und jetzt den russischen Corona-Impfstoff.

Beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok wurde der Plan für die neue Stadt schon wasserdicht gemacht. Sputnik soll demnach etwa 30 Kilometer von Wladiwostok entfernt an der Grenze zu China liegen und so groß sein, dass rund 300.000 Menschen dort wohnen können. Wann es mit dem Bau von Sputnik losgeht, ist noch unklar.*

Die Behörden rechnen damit, dass sich wegen der guten Lage von Sputnik am Meer viele Bauherren finden werden. In der Nähe ist außerdem der Flughafen von Wladiwostok.

In Russland könnten bald noch mehr neue Städte entstehen - vor allem in Sibirien. Die Regierung will damit die Region attraktiver machen. Zumal es viele Russinnen und Russen immer noch in überfüllte Großstädte wie Moskau zieht.

*Hinweis: Bei dem Bild handelt es sich um ein Symbolbild - es wird hier nicht die künftige Stadt Sputnik abgebildet.