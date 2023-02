Einem russischen Regionalpolitiker drohen Konsequenzen, nachdem er ein Video von sich veröffentlicht hat, wie er sich die Rede an die Nation von Kremlchef Wladimir Putin anguckt.

Während der Politiker aus Samara vor dem Bildschirm sitzt und zustimmend nickt, hängen ihm Spaghetti an den Ohren. Im Russischen gibt es den Ausdruck "Nudeln an die Ohren hängen", was so viel bedeutet wie: belogen werden.