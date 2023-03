Die Zeitung "Kommersant" schreibt, dass Beschäftige der russischen Präsidialverwaltung von dem Verbot betroffen sind. Es soll ab dem 1. April gelten. In dem Bericht wird ein Teilnehmer, der beim Treffen der Präsidialverwaltung dabei war, so zitiert: "Für das iPhone ist es vorbei: Entweder man wirft es weg oder man schenkt es den Kindern". Als Ersatz sollen die Beschäftigen wohl Smartphones mit einem anderen Betriebssystem bekommen.

Sorge vor Spionage

Hintergrund sind offenbar Bedenken, was den Datenschutz bei iPhones betrifft. US-amerikanische und britische Geheimdienste hatten kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor gut einem Jahr bekannt gegeben, dass sie von den Plänen des russischen Präsidenten wussten. Allerdings ist unklar, wie sie an diese Informationen gekommen sind.

Putin hat angeblich kein Smartphone

Eine offizielle Bestätigung für das iPhone-Verbot gibt es von beiden Seiten noch nicht. Laut einem Sprecher der russischen Regierung dürfen Smartphones für offizielle Anlässe aber ohnehin nicht genutzt werden. Präsident Wladimir Putin hat schon öfter gesagt, dass er gar keins hat. Er würde aber gelegentlich das Internet nutzen, heißt es.