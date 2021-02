Russland hat seinen ersten Satelliten zur Überwachung des Arktis-Klimas ins All geschossen.

Die russische Weltraumagentur Roskosmos sagt, dass der Satellit dabei helfen soll festzustellen, wie sich die Erderwärmung in der Arktis auswirkt. Seit Jahren schmelzen dort die Eiskappen immer schneller ab. Mehrere russische Satelliten sollen das bald genauer beobachten. In zwei Jahren will Roskosmos einen zweiten Klima-Beobachtungs-Satelliten für die Arktis ins All schicken, damit das System verlässliche Daten liefern kann.

Russland hat finanzielle Interessen an der Region. Weil dort das Eis schmilzt, wird der Abbau von großen Gasvorkommen erleichtert. Auch die USA, Kanada, Dänemark und Norwegen haben Interesse am arktischen Gas.