In Russland sollen offenbar schon Schüler dazu motiviert werden, in die Armee einzutreten.

Das zeigt ein neues russisches Schulbuch. Wie die BBC berichtet, muss das Buch für Schüler von 15 bis 18 Jahren verwendet werden, und zwar für ein neues Fach, das einmal pro Woche unterrichtet werden soll: "Grundlagen der Sicherheit und Verteidigung des Vaterlandes".

Dafür kommt auch neues Personal an die Schulen: Ehemalige Soldaten sollen das Fach unterrichten. Und auch andere Rückkehrer aus dem Krieg, die einen Abschluss in Pädagogik haben, können sich zum Lehrer umschulen lassen.

In dem Buch loben die Autoren die Rolle des russischen Militärs bei der Eroberung der ukrainischen Halbinsel Krim vor zehn Jahren. Die Geschichte wird auch verzerrt, um die Invasion in der Ukraine zu erklären. In einem anderen Kapitel wird für einen Eintritt in die Armee geworben, auch die Links für eine Bewerbung sind abgedruckt. Eine Menschenrechtsaktivistin von der Krim sagte der BBC, junge Menschen könnten dadurch angelockt werden, in den Krieg ziehen und sterben.