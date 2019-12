das umstrittene schwimmende Atomkraftwerk in der Arktis. Wie die russische Atombehörde Rossatom meldet, ging der Strom in den Hafen von Pewek. Das ist ein Kreis, der im Nordosten Russlands liegt, in der Nähe der Beringstraße. Dort liegt auch das schwimmende AKW.

Umweltschützende bezeichnen es als gefährlich und Bedrohung der unberührten Arktis. Rossatom dagegen sagt, seine Anlage sei sicher.

Ihr Bau hatte 13 Jahre gedauert. Im August wurde sie von Schiffen von Murmansk aus nach Pewek gezogen. Die Plattform ist 144 Meter lang und 30 Meter breit. Sie soll Energie für abgelegene Gebiete produzieren. Genauer: Für rund 100.000 Menschen und russische Ölplattformen in der Arktis. Die zwei Reaktoren haben zusammen eine Leistung von 70 Megawatt. Das entspricht etwa der Leistung von Antriebsreaktoren von atomaren Eisbrechern.