Es hat zwei Reaktoren an Bord. Russland will damit schwer zugängliche Regionen mit Strom und Wärme versorgen, genau wie Gas- und Ölbohrinseln im Meer. Die Anlage hat eine Leistung von 70 Megawatt. Sie könnte eine Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern versorgen.



Das Projekt ist umstritten. Umweltschützer warnen vor den Folgen eines möglichen Atomunfalls im Polarmeer und sprechen von einem "schwimmenden Tschernobyl".



Rosatom weist die Sicherheitsbedenken als unbegründet zurück. Es sei eine der sichersten Kernanlagen der Welt und auch von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO geprüft. Russland will in Zukunft eine ganze Flotte an schwimmenden Atomkraftwerken bauen. In zehn Jahren möchte Rosatom die Konstruktion an andere Länder verkaufen.