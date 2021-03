Wenn sich Menschen in Russland den Filma angucken, werden sie davon nichts sehen. Der Filmverleiher dort hat die Szene rausgenommen. Das sorgt für Ärger beim Regisseur. Der Brite Harry Macqueen spricht von Zensur in Russland. Er will, dass sein Film überall auf der Welt im Original gezeigt wird.

Rückendeckung bekommt er von einem russischen Filmkritiker. Der nennt das Rausschneiden einen gravierenden Eingriff. Zuschauerinnen und Zuschauer könnten so denken, der Film zeige einfach eine tiefe Männerfreundschaft.

Homosexualität ist in Russland oft noch immer ein Tabuthema. Es ist auch nicht das erste Mal, dass gleichgeschlechtlicher Sex aus Filmen rausgeschnitten wird.

Vor zwei Jahren gab es Streit um den Film "Rocketman". Darin geht es um das Leben des Popstars Elton John. In der russischen Version fehlten gleich mehrere Szenen.