Der Schauspieler Leonardo DiCaprio soll den Baikalsee in Sibirien retten.

Das fordern zumindest viele Instagram-Nutzer - viele offenbar aus Russland. Tausende Kommentare fluten gerade das Profil des US-amerikanischen Schauspielers, der sich schon länger mit Stiftungen und Firmen für verschiedene Umweltprojekte einsetzt. Manche Kommentare enthalten schlicht den Hashtag #leosavebaikal, andere sind durchaus ausgefallen: Da werden zum Beispiel Gedichte und typische Rezepte aus der Region geteilt. Viele der Kommentare sind auf Russisch verfasst, DiCaprio wird da auch mit "Ljowa", "Ljowtschik", und "teurer Lewuschka" angesprochen.

Losgetreten hatte den positiven Shitstorm ein Instagram-Account, der den Namen einer Stadt in der Nähe des Baikalsees trägt. Dort war ein Post erschienen, in dem der Schauspieler augefordert wird, sich um den See zu kümmern.

Der Baikalsee ist der älteste und tiefste Süßwassersee der Welt. Umweltschützer warnen immer wieder vor den Gefahren von Verschmutzung. Auch der gewachsene Tourismus ist ein Problem. Allein letztes Jahr besuchten mehr als zwei Millionen Menschen den See.