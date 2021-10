In Russland sind in den letzten Tagen mindestens 34 Menschen an gepanschtem Schnaps offenbar aus Supermärkten gestorben.

Wie die Nachrichtenagentur Tass meldet, sind außerdem mehr als 30 weitere Menschen erkrankt. Jetzt wollen die Behörden die Bevölkerung dazu bringen, mögliche gepanschte Flaschen abzugeben - beziehungsweise einzutauschen. Die Region Orenburg in Zentralrussland hat dazu aufgerufen, Alkoholika von zweifelhafter Qualität zu Supermärkten zurückzubringen. Dort könnten die Getränke gegen Lebensmittel im Wert des mehrfachen Kaufpreises eingetauscht werden. Laut Tass hatten die Betroffenen Schnaps getrunken, der mit hochgiftigem Methanol versetzt war. In einigen Fällen hatten Betroffene das Drei- bis Fünffache einer tödlichen Methanol-Dosis im Blut. Der Polizei zufolge sind tausende Flaschen des verdächtigen Schnapses in Läden beschlagnahmt worden. Unklar sei aber, wie viele schon verkauft wurden.