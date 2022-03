Twitter hat eine eigene Version seines Dienstes für Russland veröffentlicht - eine, die speziell für den anonymen Browser Tor ausgelegt ist.

Für Menschen in Russland soll es so möglich sein, Twitter zu erreichen - und damit an unabhängige Nachrichten zu kommen. Der Dienst wird wie mehrere andere Soziale Netzwerke in Russland blockiert, seit das Land die Ukraine angreift.



Die russische Regierung zwingt Medien dazu, ihre Sichtweise auf den Angriff zu verbreiten - und zum Beispiel nicht von "Krieg" zu sprechen.