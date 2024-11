In Russland ist es jetzt verboten, positiv über Kinderlosigkeit zu sprechen.

Öffentlich, im Internet oder auch privat. Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz zu traditionellen Familienwerten unterschrieben. Wer für Kinderlosigkeit wirbt, kann zu Geldstrafen von bis zu einer Million Rubel verurteilt werden. Das sind etwa 9.300 Euro. Von der Staatsduma heißt es, die junge Generation solle vor destruktiven Einflüssen geschützt werden.

Russland will mit diesem Gesetz die Geburtenrate ankurbeln. Die war im ersten Halbjahr 2024 auf ein 25-Jahres-Tief gesunken. Auch wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine verschieben die Menschen offenbar die Familienplanung. Im Moment leben 144 Millionen Menschen in Russland. Nach statistischen Berechnungen sollen es bis 2050 über 10 Millionen weniger sein.