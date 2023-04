Ein russisches Gericht hat Wikipedia wegen eines Artikels über die Ukraine zu einer Geldstrafe verurteilt.

Umgerechnet fast 30.000 Euro soll die Online-Enzyklopädie zahlen. Die zuständige russische Aufsichtsbehörde hatte sie wegen Falschinformation vor Gericht gebracht.

Die Behörde wollte, dass Wikipedia den Eintrag "Russische Besetzung der Region Saporischschja" entfernt. Die Betreiber-Stiftung Wikimedia weigerte sich. Die ukrainische Region rund um ein Atomkraftwerk ist von Russland im Zuge des Angriffskrieges annektiert worden. Die meisten Länder bezeichnen das als völkerrechts-widrig.

Laut Wikimedia laufen gerade noch zwei andere Verfahren, in denen Einspruch gegen Artikel zum Ukraine-Krieg eingelegt wurde. Aus Sicht der Stiftung will die russische Regierung damit verhindern, dass sich verlässliche Informationen aus sicheren Quellen in dem Land verbreiten.