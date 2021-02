In der russischen Hauptstadt Moskau sollen in U-Bahn-Stationen wohl deutlich mehr Kameras zur Gesichtserkennung eingesetzt werden.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass die Behörden eine Ausschreibung veröffentlicht haben und in 85 Bahnhöfen Spezialkameras installieren wollen. Die Kameras sollen Gesichter erkennen und schnellen Bewegungen folgen. Eine russische Zeitung schreibt, dass die Behörden dafür zehn Millionen Euro ausgeben wollen.

In Moskau sind schon jetzt etwa 100.000 Gesichtserkennungs-Kameras installiert. Kritikerinnen und Kritiker sehen das als Zeichen für zunehmende staatliche Überwachung. Zuletzt waren die Kameras in der Kritik, weil über sie offenbar Menschen identifiziert wurden, die zu Anti-Regierungs-Demos gegangen waren. Bei Massenprotesten waren mehr als 10.000 Menschen festgenommen worden. Gerade erst hat Russlands Präsident Wladimir Putin ein Gesetz unterschrieben, wonach die Teilnahme an Demos, die als illegal eingestuft werden, deutlich härter bestraft werden kann als bisher.