Wer in Russland Urlaub im eigenen Land macht, kann dafür jetzt einen Zuschuss bekommen.

Die Regierung will den Inlandstourismus in der Corona-Krise mit umgerechnet rund 184 Millionen Euro fördern. Russlands Regierungschef Michail Mischustin sagte, dass die Regel von August bis Dezember gilt. Wer in diesem Zeitraum Urlaub in der Heimat macht, kann bis zu 180 Euro bekommen.

Laut dem Verband der russischen Reiseveranstalter gibt es aber Bedingungen: So gelte die Regel nur für organisierte Reisen mit mindestens fünf Übernachtungen. Außerdem muss der Urlaub mindestens 300 Euro kosten.

Anfang Juni hatten die Behörden in Russland angekündigt, die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen teilweise wieder zu öffnen. Der Internationale Flugverkehr läuft bisher schleppend.

Auch in Thailand zahlt die Regierung

Auch die thailändische Regierung zahlt ihren Bürgern einen Teil des Urlaubs im eigenen Land.



Damit soll auch dort der einheimische Tourismus angekurbelt werden, denn wegen der Corona-Pandemie dürfen ausländische Touristen im Moment nicht einreisen. Die Regierung will bis zu 40 Prozent der Hotel- und Reisekosten übernehmen - maximal umgerechnet rund 83 Euro fürs Hotel und rund 28 Euro für das Ticket pro Person. Insgesamt will die Regierung so fünf Millionen Hotelzimmer und zwei Millionen Flugtickets bis Ende Oktober subventionieren.