54.000 Teile zu einem Puzzle zusammenzusetzen - das dauert eine Weile.

Ein 62-jähriger Saarländer hat das jetzt in Rekord-Zeit geschafft - innerhalb von 99 Tagen. Nach Angaben vom Rekord-Institut für Deutschland hätte er für den Rekord durchaus noch mehr Zeit gehabt - der vorherige Rekord lag bei 137 Tagen. Die Fachleute müssen den Rekord noch bestätigen - offiziell geht es um das "Schnellste Zusammensetzen eines 54.000-Teile-Puzzles (Einzelperson)".

Der Oberkirchener Hans-Josef Schaadt hatte das Riesen-Puzzle vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen - in einem speziellen Koffer, mit 27 Beuteln à 2000 Teilen. Danach wandte er sich an das Rekord-Institut - das Leute und Firmen beim Suchen nach und Absolvieren von Rekorden berät und zertifiziert.

Seit dem 1. Oktober baute er dann an dem 54.000-Teile-Puzzle - in einem Raum der Dorfkneipe, immer überwacht von einer Kamera. Jeden Tag hat er so zwischen acht und zehn Stunden gepuzzelt. Das fertige Puzzle ist rund 8-einhalb mal 2 Meter groß und zeigt mehr als 50 klassische Gemälde, darunter die Mona Lisa.