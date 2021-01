Aber noch in der Pubertät ging wohl nichts ohne die Mama. Forschende aus Kanada haben die Überreste einer Säbelzahntiger-Gruppe untersucht, die im heutigen Ecuador gefunden wurde. Dabei fanden sie drei Tiere, die direkt beieinander gelegen hatten und die einen seltenen Zahntyp gemeinsam hatten. Die Forschenden stellten fest, dass ein Tier zum Zeitpunkt des Todes erwachsen war und die anderen beiden jugendlich - mindestens zwei Jahre alt. Sie schlussfolgerten, dass es sich um die Mutter mit zwei Jungtieren handelt. Andere lebende Großkatzen, zum Beispiel Tiger, sind in diesem Alter allerdings schon unabhängig von den Elterntieren.



Die Fossilien waren schon 1961 entdeckt und gesammelt worden. Die Fundstätte in Ecuador ist insofern besonders, als dass sie wahrscheinlich durch ein Massensterben entstanden ist. Alle Tiere starben also zur gleichen Zeit und bieten den Forschenden jetzt eine Momentaufnahme in das Verhalten der ausgestorbenen Tierart.