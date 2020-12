Je größer das Gehirn, desto intelligenter ist ein Säugetier in der Regel.

Laut einer neuen Studie trägt das aber nicht unbedingt dazu bei, dass die Tierart auch überlebt. Ein internationales Forschungsteam wollte wissen, was die Größe einer Gruppe von Tieren in einem Gebiet bestimmt. Dabei stellte sich heraus, dass die Größe des Gehirns der Hauptfaktor ist – und nicht etwa das Futter oder die Körpermasse. Sprich: Je größer das Hirn, desto weniger Tiere der Art leben in einem Gebiet. Dadurch ist die Art aber auch gefährdeter. Die Forschenden vermuten, dass die Tiere mehr Energie für ihre großen Hirne brauchen und entsprechend mehr Nahrung und Platz.

Als nächstes wollen sie untersuchen, welchen Einfluss eine veränderte Umwelt und Konkurrenz-Tierarten auf die Größe der Populationen bei Tieren mit großen Gehirnen hat.

Eine Ausnahme von der "je größer das Hirn, desto kleiner die Gruppe" gibt es natürlich auch: den Menschen. Die Forschenden sagen, dass wir durch den Anbau und den Transport von Lebensmitteln über weite Strecken die begrenzten Ressourcen in einem Gebiet überwunden haben.