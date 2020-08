Das haben Forschende aus den USA in einer kleinen Studie bewiesen. In einem Fachmagazin berichten sie von ihren Experimenten mit 22 Erwachsenen. Die mussten innerhalb von einer Stunde ein starkes Mixgetränk mit Wodka trinken.

In den sieben Stunden danach wurde jede Stunde die Alkoholkonzentration im Atem gemessen - und: Die Testpersonen mussten zehn Schritte geradeaus laufen, umdrehen und zehn Schritte zurücklaufen. Dabei wurde ihnen mit einem Gummiband ein Smartphone auf den unteren Rücken geschnallt. Das registrierte, wie schnell die Person lief und wie stark sie dabei schwankte. So konnten die Forschenden fast immer anhand der Bewegungen sagen, wann die Alkoholkonzentration im Atem über dem Limit lag, bis zu dem man in den USA noch Auto fahren darf.



Die Forschenden hoffen, dass mithilfe weiterer Studien in ein paar Jahren Smartphones genutzt werden können, um Menschen davor zu warnen, unter Alkoholeinfluss Risiken einzugehen - wie Auto fahren, eine Schlägerei oder ungeschützter Sex.