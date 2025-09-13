Viele Länder im Pazifik sind besonders vom Klimawandel betroffen.

Inseln wie Fidschi, Papua-Neuguinea und Tonga haben zum Beispiel damit zu kämpfen, dass der Meeresspiegel steigt.

18 Länder aus dem Pazifikraum tun sich jetzt zusammen, um sich besser vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Sie haben einen Fonds gegründet - also eine Art Konto, in das jedes Land Geld steckt für Klimaschutzmaßnahmen.

Zuerst sollen 500 Millionen US-Dollar in den Fonds fließen - langfristig ist drei Mal so viel angepeilt. Der Vertrag für den Klimafonds wurde in Honiara unterschrieben - in der Hauptstadt der Salomonen. Deren Regierungschef sagt, dass die Länder im Pazifik den Fonds brauchen - weil sie vom Rest der Welt zu wenig Unterstützung bekommen.