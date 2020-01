In Sambia dürfen Bestatterinnen und Bestatter ihre Särge nicht mehr wie üblich am größten Krankenhaus des Landes verkaufen.

Wie die sambische Daily Mail berichtet, sollen sie ihr Geschäft am University Teaching Hospital in Lusaka bis Ende März räumen. Andernfalls will die Stadtregierung sie selbst in die Nähe von Friedhöfen umsiedeln.

Die Klinik verfügt über eine eigene Leichenhalle, wo sich vor Jahren auch Bestatterinnen und Bestatter mit ihren Produkten angesiedelt haben. Sie verkaufen neben Särgen auch Leichentransporte.

Wie die Zeitung schreibt, ist das auf der einen Seite positiv, weil so der Tod entmystifiziert würde. Auf der anderen Seite hätten fast den ganzen Tag Patientinnen und Patienten den Anblick von Tod und Trauernden. Angehörige würden am Krankenhaus den Tod ihrer Familienmitglieder beklagen und für sie singen. Und das habe die Genesung vieler anderer im Krankenhaus negativ beeinflusst.