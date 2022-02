Auch in Sambia werden immer wieder Wildtiere wie Löwen oder Leoparden gejagt und getötet.

Eine neue Studie hat ergeben, dass viele dieser Tiere beim Aufeinandertreffen mit Menschen aber zunächst nichttödliche Verletzungen davontragen. Forschende aus Kalifornien haben mehrere Aufnahmen von Schädeln toter Löwen und Leoparden aus zwei Nationalparks in Sambia analysiert. Dabei entdeckten sie immer wieder Schrotkugeln in den Schädeln. An den Zähnen waren oft Spuren von Drahtfallen festzustellen, die die Tiere abbeißen wollten. Diese Fallen werden vor allem von Wilderer ausgelegt.

Obwohl die benutzten Daten schon älter sind und die Zahl der untersuchten Tiere eher klein, gehen die Forschenden von wichtigen Erkenntnissen aus. Denn verletzte Tiere seien nicht mehr so fit. Das könnte dazu führen, dass die Wildtier-Bestände weiter einbrechen.