Ein Besuch könnte bald aber nur mit einiger Planung und Kosten verbunden sein. Der Bundesstaat Kalifornien hat ein Gesetz verabschiedet, das San Francisco ein Maut- und Reservierungssystem für die Lombard Street erlaubt. Es fehlt nur noch die Unterschrift des Gouverneurs von Kalifornien. Die Verkehrsbehörde von San Francisco will, dass Autofahrer in Zukunft fünf Dollar Gebühr an den Wochentagen, und 10 Dollar an Wochenenden zahlen.

San Franciscos Behörden schätzen, dass im Sommer jeden Tag 6000 Touristen die Lombard Street besuchen - zum Leidwesen der Anwohner. Die klagen schon lange über den Besucheransturm, der viel Müll und lange Schlangen an der kurvigen Strecke verursacht. Die Straße erhielt Anfang der 1920er Jahre ihre charakteristische Serpentinenform. Das große Gefälle an der Stelle von fast 30 Prozent war zu der Zeit gefährlich für Autos und Fußgänger.