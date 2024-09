Viele Sandstrände an der deutschen Nord- und Ostseeküste brauchen regelmäßig Sandnachschub, damit sie nicht verschwinden.

Wenn Spülschiffe Sand vom Meeresboden absaugen und ihn verteilen auf Stränden verteilen, schadet allerdings vielen Kleinstlebewesen im Sand. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam des Instituts Senckenberg am Meer.

Das Team hat erst an einem Ostseestrand in Ahrenshoop Sediment-Proben genommen. Dann hat es ganz klassisch Organismen unter dem Mikroskop bestimmt und gezählt und zusätzlich sämtliche DNA in den Proben untersucht, um Hinweise auf die Arten zubekommen.

Erholung dauert ein Jahr

Ergebnis: Unmittelbar nach der Sandaufspülung waren Milben und Ringelwürmer erst mal fast komplett weg, es gab deutlich weniger Ruderfußkrebse. Stattdessen fanden sich mehr Plattwürmer. Laut dem Forschungsteam brauchten die kleinen Organismen fast ein Jahr, um sich von der Sandaufschüttung zu erholen. Diese Gruppen von Tieren sind unter anderem deswegen wichtig, weil sie für größere Tiere an der Küste Nahrung sind.

Die Studie dazu erschien im Fachmagazin Metabarcoding und Metagenomics.