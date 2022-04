Russische Oligarchen versuchen offenbar, ihre Yachten in die Türkei zu retten.

Der Sender Al Jazeera berichtet, dass die Yacht des Aluminium-Unternehmers Oleg Deripaska am Wochenende in einem Hafen im Südwesten der Türkei angelegt hat. Vorher hätten schon zwei Yachten in der Türkei angelegt, die wohl dem russischen Milliardär Roman Abramovich gehören. Viele Länder haben wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt. Ankern ihre Yachten in diesen Ländern, werden sie beschlagnahmt. Das ist auch schon mehrfach passiert in den letzten Wochen.

Die Türkei hat keine Sanktionen gegen Oligarchen verhängt. Sie will ein gutes Verhältnis zu Russland beibehalten und sieht sich im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als Vermittler.