In Sansibar vor der Küste Ostafrikas haben mehr als die Hälfte der Menschen keinen Stromanschluss.

Häufig nutzen sie deshalb Öllampen - die sind nicht nur gefährlich, sondern auch gesundheitsschädlich. Die NGO Barefoot College International versucht, das mit einem Projekt zu ändern, das nicht nur Licht bringt, sondern auch Frauen stärkt: Die Organisation bildet Frauen zu Solartechnikerinnen aus. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, läuft das Projekt seit zehn Jahren erfolgreich. Mittlerweile wurden so mehr als 1.800 Haushalte mit Strom versorgt - und Frauen werden in Jobs gebracht.

Sechs Monate dauert die Ausbildung - ausgewählt dafür werden Frauen, die geringe oder gar keine Schulbildung haben. Später können sie dann nicht nur alle Infos in ihre Dörfer bringen, sondern bekommen jede auch 50 Solarpanels mit, die installiert werden können.

Mittlerweile werden in Sansibar auch Frauen aus anderen afrikanischen Regionen geschult. Und die NGO hat Ausbildungszentren in Madagaskar und dem Senegal aufgemacht.